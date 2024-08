Sinner | A Wimbledon notti insonni Disparità di trattamento? Vi spiego

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) New York, 26 agosto 2024 – “È stata una lunga storia dall’inizio non sapevo se potevo continuare a giocare. L’unico motivo per cui ho potuto giocare è che fin dall’inizio sapevano esattamente da dove era entrata quella sostanza nel mio corpo. Noi abbiamo detto subito la verità, e loro si sono fidati della nostra storia e hanno visto anche la quantità che avevo nel corpo, che è meno di un miliardesimo di grammo, che è molto molto basso“. Lo ha detto Jannik, in un’intervista rilasciata ad Espn.logora chi ce l’ha “So che giocare è stato molto difficile in questa situazione – ha detto ancora l’altoatesino -, ma nella mia mente sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato. Gli errori possono capitare, sfortunatamente è stata dura, ma può succedere e ora ovviamente sono molto sollevato dal risultato.