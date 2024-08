Si ribalta la smart e muore una bimba di 8 anni | indagati il conducente e la madre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Ladi Michelle Volpe, la bambina di 8morta ieri in un incidente stradale a Giugliano, nel Napoletano, è stata denunciata per omicidio stradale. La donna, infatti, secondo le indagini dei carabinieri, era seduta come passeggero nellaFortwo guidata dal suo compagno, Francesco D'Alterio, arrestato ieri con la stessa ipotesi di reato, tenendo in braccio lae senza aver allacciato le cinture di sicurezza. L'auto, priva di assicurazione e guidata da un uomo senza patente, si èta lungo la Domitiana, e nello schianto la piccola è deceduta mentre l'altra figlia della donna, 16, seduta nel vano portabagagli, si è ferita leggermente.