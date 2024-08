Sarah Scazzi 14 anni fa il delitto di Avetrana Il fratello a Fanpage it | “Zio Michele? Mai più rivisto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) Claudiodi, a.it a 14daldi: "Quel giorno mia madre mi chiamò per dirmi cheera scomparsa: dal nulla fui catapultato in un mondo differente. Di mia sorella mi restano i ricordi, i peluche e i diari. ZioMisseri? Non l'ho più rivisto".