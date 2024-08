Salerno il ricordo per Mario De Marco e Antonio Bandiera vittime del terrorismo nel 1982

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 agosto 2024) Questa mattina, in Via Parisi a, ora Piazzadelnel quartiere Torrione, alla presenza del Prefetto Francesco Esposito, del Questore Giancarlo Conticchio, con la deposizione di tre corone di alloro al monumento eretto, offerte dalla Polizia di Stato, dall’Esercito Italiano e dal Comune di, si è tenuta una breve cerimonia per ricordare l’attentato terroristico che provocò, in data 26 agosto, la morte dell’Agente della Polizia di Stato, dell’Agente Scelto della Polizia di StatoDee del Caporale dell’Esercito ItalianoPalumbo. L’attentato avvenne intorno alle ore 15.00 del 26 agosto, con l’assalto ad un’autocolonna dell’89° Battaglione Fanteriache dalla Caserma Cascino si recava alla Caserma Angelucci.