Salernitana-Sampdoria martedì 27 agosto 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Pirlo senza Ghidotti diversi assenti per Martusciello

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 26 agosto 2024) Terzo turno di Serie B e traè sfida tra due squadre a caccia di continuità per fare un campionato di vertice. Per i campani diè arrivato il primo KO stagionale in casa del Sudtirol, una gara rocambolesca in cui i granata hanno prima rimontato lo svantaggio e poi sono stati a loro volta superati nel finale da InfoBetting: Scommesse Sportive e