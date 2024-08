Salernitana infortunio Adelaide | l’esito degli ultimi accertamenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Jeff Reine-, il centrocampista francese, arrivato allacon grandi aspettative, è costretto ai box a seguito di un. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano dalla società stessa tramite i propri canali ufficiali. “Jeff Reine-Adélaïde questa mattina ha effettuato glidiagnostici – sempre al centro polidiagnostico Check Up – in seguito al problema muscolare accusato prima della partenza per l’Alto Adige. Nel suo caso – si legge nella nota del club – gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno cinque settimane.” L'articoloCalcioWeb.