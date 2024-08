Saint Georges Premier un menu da Formula Uno

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il ristorante all’interno del Parco di Monza propone per i giorni del Gran Premio brianzolo, che sarà nel prossimo fine settimana, un pacchetto che comprende biglietto per le prove e la gara e un brunch/buffet con i piatti del già stellato chef Roberto Conti, che da qualche tempo affianca come consulente il resident chef Davide Marcelli. Un modo per unire due passioni: i motori e il buon cibo