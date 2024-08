Roma lite tra coinquilini | lei lo aggredisce con l’acqua bollente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Prima aveva anche cercato di accoltellarlo Al culmine di unaper chi dovesse usare la cucina, ha tentato di accoltellare il coinquilino e, mancato l'obiettivo, gli ha lanciato contro l'acquadella pasta, provocandogli ustioni a gambe e braccia. Non contenta, mentre l'uomo si riparava in camera per chiamare i soccorsi, lo ha inseguito