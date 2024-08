Roma lite tra coinquilini | lei lo aggredisce con l’acqua bollente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – Al culmine di unaper chi dovesse usare la cucina, ha tentato di accoltellare il coinquilino e, mancato l'obiettivo, gli ha lanciato contro l'acquadella pasta, provocandogli ustioni a gambe e braccia. Non contenta, mentre l'uomo si riparava in camera per chiamare i soccorsi, lo ha inseguito e colpito con il