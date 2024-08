Rissa e frequentazioni pericolose l' Only Tony lounge bar di Muggiò chiuso per 10 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Monza e Brianza), 27 agosto 2024 – Diecidi chiusura per l’bar a. La chiusura è stata notificata dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Salvatore Barilaro per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, lo scorso 11 agosto 2024, poco dopo mezzanotte una pattuglia dei Carabinieri era intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite, durante la quale un uomo era stato colpito con due bottigliate alla testa da tre persone, tra le quali il titolare del locale noto per numerosi precedenti penali e di polizia anche in materia di stupefacenti. L'uomo non avrebbe gestito il locale affidandolo a soggetti privi rapporto lavorativo con l'attività e di titoli professionali.