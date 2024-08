Riforma Pensioni 2025 | incentivi per posticipare l’uscita e dubbi su Quota 103 e OD

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 26 agosto 2024) La crisi delle nascite e il conseguente invecchiamento della popolazione stanno mettendo a dura prova il sistemastico e il mercato del lavoro italiano. In risposta a questa situazione, il governo sta valutando nuove misure per incentivare i lavoratori a rimanere più a lungo nel mondo del lavoro, disincentivando al contempo le uscite anticipate come la103 e simili.: Le strategie del governo per disincentivare i prepensionamenti Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha recentemente illustrato al Meeting di Rimini la gravità della situazione: nei prossimi 15 anni, l’Italia perderà circa 5,5 milioni di lavoratori a causa della denatalità.