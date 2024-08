Rayo Vallecano UFFICIALE l’arrivo di James Rodriguez

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il comunicatodelsul ritorno in Liga dia parametro zero. Tutti i dettagli Ilha ufficializzatodia parametro zero. COMUNICATO – «IlMadrid ehanno raggiunto un accordo in base al quale il centrocampista si unisce alla nostra squadra. Il colombiano