Ranking ATP 26 agosto 2024 | Sinner alla 12a settimana da leader con Sonego sette azzurri in top 50!

(Di lunedì 26 agosto 2024) Al termine di unache definire travagliata è anche poco, Jannikrimane con la salda vetta della classifica mondiale in mano propria. Questo nonostante, dopo la sentenza ITIA sul caso che lo ha coinvolto, dal suo conto punti ne scalino 400, fatto che lo porta a 9360. Un provvedimento che, però, non è retroattivo: restano 12 le sue settimane in vetta, le stesse di Boris Becker e una in meno di Andy Roddick, due che hanno preso le difese del classe 2001 di Sesto Pusteria. Non c’è nessuna modifica per quanto riguarda l’intero novero della top ten,a parte. Questo perché nessuno dei giocatori impegnati da oggi agli US Open è andato a giocare a Winston-Salem, e così tutte le posizioni sono cristallizzate in attesa dei prevedibili scossoni post Slam, soprattutto in tema di lotta per il secondo posto.