Quali pensieri passano per la testa alla vigilia di una probabile vera reunion degli Oasis

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante il concerto di domenica al Reading Festival, Liam Ggher ha dedicato Half The World Away, una delle più amate B-side, a suo fratello Noel, "il miglior cantautore del mondo". Parole sue, non nostre. Come se questa inaspettata dimostrazione di amore fraterno non bastasse, il musicista ha passato gran parte della giornata di ieri a retwittare (ma subito dopo a fare marcia indietro) una serie di articoli sulla grande indiscrezione che i fan della band aspettano da circa quindici anni. Al momento, l'unica cosa certa è che sia lui che Noel hanno condiviso sui loro social network l'annuncio di un annuncio: martedì 27 agosto, alle 7 del mattino (per l'Italia, ma le 8 del Regno Unito). Domani non cercate di contattare alcun nostalgico del Britpop in quel momento perché non sarà disponibile. https://twitter.