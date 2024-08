Preso a bottigliate in testa dopo aver discusso con due persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) È stato colpito con una bottigliata inuna feroce discussione. Ennesimo episodio di violenza nel centro cittadino, nella notte di ieri. Era circa la mezza in via Emilia Santo Stefano quando tre, in seguito ad un alterco, sono passati dalle parole ai fatti. Un uomo di 47 anni, di origine tunisina e residente a Reggio, è rimasto ferito da una bottigliata di vetro alla nuca. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova: fortunatamente lievi le ferite riportate. Sono stati poi allertati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio che lo hanno identificato per poi chiedere spiegazioni su quanto fosse accaduto.