Presidente Croce Verde

(Di lunedì 26 agosto 2024)

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fra le persone che hanno assistito ai tentativi di salvare la vita alla giovane madre anche Carla Vivoli,della. Rimasta shoccata nell’assistere a quelle scene. "Ne ho visti di incidenti in tanti anni che ho fatto la volontaria a bordo delle ambulanze – dice – ma questo non lo dimenticherò tanto facilmente. Lo scooter era spezzato in due". Carla Vivoli era andata a fare un po’ di footing molto presto la domenica mattina quando ha visto i lampeggianti. "Mi sono avvicinata pensando fossero i miei della. C’era il medico del 118 che ha fatto di tutto per salvare quella ragazza. Sono stati attimi terribili. C’era tutta la via Leonardo da Vinci in strada. Eravamo tutti shoccati. No, non si può morire così quando ti alzi alle 6 del mattino per andare a lavorare. Povera ragazza, non ci posso pensare.