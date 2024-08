Pregiudicato trevigiano denunciato per falsa dichiarazione | coinvolto anche in truffe ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nell’ambito delle indagini volte a contrastare l’accesso indebito a prestazioni sociali agevolate, la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto che unresidente nelha presentato unadi reddito al Tribunale di Treviso per ottenere il gratuito patrocinio. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e attualmente indagato per truffa, estorsione e lesioni personali, ha omesso di dichiarare la percezione di 300 mila euro, proventi direalizzate nelle province di, Caserta, Salerno, Venezia, Verona, e Vicenza. Le, che riguardavano la vendita di automobili usate online, hanno visto coinvolti numerosi acquirenti che, pur avendo pagato, non hanno mai ricevuto i veicoli. La scoperta delle attività illecite ha portato alla denuncia dell’indagato, il quale è stato escluso dall’ammissione al gratuito patrocinio.