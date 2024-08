Povia | Mio concerto annullato etichettato come cantante di destra

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ildoveva essere giurato in un talent e poi esibirsi a Nichelino, lo sfogo sui socialdenuncia un boicottaggio: un, dice il, è statoper "motivi ideologici". Il 20 settembre a Nichelino, in provincia di Torino, "dovevo essere il presidente di giuria" per un talent show patrocinato dal Comune "e