Pisa sabato sul palco di Eliopoli lo spettacolo Occhio alle truffe

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Prosegue la campagna di prevenzione contro leagli anziani, “”, realizzata dal Comune dicon il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di, il gruppo Paim e Autolinee Toscane. Prossimo appuntamento è lo, recitato in vernacolono, della compagnia “I Dicche”, dove vengono rappresentate – tra il serio e il faceto – tutte le tipologie di truffa ricordate nella campagna. Lotornerà suldiin piazza Antonio Madonna a Calambrone il prossimo31 agosto. L’obiettivo è alzare il livello di attenzione e rendere più riconoscibili tutte le, online e a domicilio, che si consumano in particolare nei confronti degli anziani. La serata è a ingresso gratuito e l’inizio è previsto per le 22.