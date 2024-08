Pisa ecco il Pacchetto Scuola | fino a 300 euro per l' acquisto di materiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tra i 130 e i 300a studente per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di ragazze e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni socieconomiche più difficili. È il contributo previsto dal bando “” 2024/2025 pubblicato oggi, lunedì 26 agosto, dal Comune disul proprio sito istituzionale. L’agevolazione è destinata a studentesse e studenti residenti nel Comune di, iscritti ad unasecondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale presso unasecondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.