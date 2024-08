Pioggia oleosa su Città Giardino allarme a Melilli per il vapore emesso dalla raffineria Isab

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 26 agosto 2024) Vapori oleosi sono piovuti oggi su, frazione di, nel Siracusano. Il fenomeno, come riferisce il sindaco Giuseppe Carta , è dovuto al cosiddetto sfiaccolamento di una torcia a causa di un «fuori servizio» nell’impianto della. La torcia, che funzione come una valvola di sicurezza per l’impianto, oggi non hasoltanto fumo, ma unche ha generato