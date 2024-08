Perché prendere Neres al Fantacalcio | i numeri e quanto costa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 agosto 2024) David, Inuovo acquisto del Napoli punta alla titolarità: ala destra con il vizio del gol. Eccopuntare su di lui al. Davidè l’ultimo colpo del Napoli di Antonio Conte. L’ala brasiliana, arrivata dal Benfica, promette di essere un’interessante opzione anche per il, 27 anni, è un’ala mancina che predilige giocare sulla fascia destra per rientrare sul piede preferito. La sua arma segreta? Il dribbling in velocità, che lo rende un incubo per le difese avversarie. Idella scorsa stagione parlano chiaro: 35 presenze, 5 gol e ben 10 assist. Statistiche che fanno gola a ogni fantallenatore. Nel Napoli di Conte,si giocherà il posto con Politano, ma ha tutte le carte in regola per conquistare la titolarità. La sua versatilità gli permette di giocare anche a sinistra o come punta, garantendo diverse opzioni tattiche.