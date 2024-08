Perché non riusciamo a smettere di ascoltare le canzoni accelerate su TikTok

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) C'era già il nightcore, il bubbling e gli artisti hip-hop che hanno sperimentato con i campioni velocizzati creando basi soul per gli accompagnamenti melodici. Quindi, come spesso succede, non è nulla di nuovo. Eppure le speed song susono qualcosa di completamente diverso.