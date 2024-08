Perché il governo Meloni non ha ancora deciso chi sarà il commissario europeo dell’Italia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) Solo cinque Stati dell'Ue devonoindicare i loro candidati per la Commissione europea, e tra questi l'Italia è decisamente il più grande. Il nome sembra già definito - quello del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto - ma la candidatura non è stata trasmessa ufficialmente. La scadenza è il 30 agosto.