Per un figlio o per il partner dove abita l' amore? Esiste un luogo nel cervello

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute) - L'di una madre e di un padre per il proprio, quello di un uomo o di una donna per la propria metà, l'anima gemella.l'ha origine questo sentimento capace di legare così profondamente le persone? Nella realtà non è solo una questione di 'cuore', ma di. E un team di scienziati, guidati dal ricercatore-filosofo Pärttyli Rinne che si è messo sulle tracce dell'studiando per anni la materia, ha scoperto esattamente la 'casa' in un angolo della nostra mente (o meglio più di uno). Gli autori dello studio pubblicato sulla rivista 'Cerebral Cortex', esperti dell'università di Aalto, in Finlandia, hanno portato la ricerca dell'a un livello completamente nuovo, rivelando che diverse tipologie di questo sentimento illuminano parti diverse del