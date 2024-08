Per l’asilo nido calendario come la scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non cambia ildi apertura delcomunale di Recanati (nella foto) che si adegua a quello scolastico senza tener conto delle esigenze delle famiglie che lavorano. Infattila struttura, oltre ai classici giorni festivi del primo novembre, 25 aprile, primo maggio e 2 giugno, rimarrà chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, dal 17 al 22 aprile per quelle pasquali e per il ponte del 2 maggio che è venerdì. Anche per questo anno scolastico la capienza massima delè di soli 39 posti di cui 14 full-time (dalle 7,30 alla 18) e 25 a part-time. I bimbi saranno ancora ospiti dellaprimaria "Le Grazie" per permettere la realizzazione dei lavori necessari per l’ampliamento degli spazi della sede di via Vogel, da 39 a 100 posti, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico: a disposizione dal Pnrr ci sono circa 2.250 mila euro.