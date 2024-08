Partito da Aosta scompare mentre va in vacanza a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 -dava in. Non si hanno più sue notizie dal 20 agosto. Quel giorno Giuseppe Marino di 65 anni, che lavora in un ristorante dicome lavapiatti, eradalla sua città alla volta della Romagna dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di. La sua scomparsa è stata denunciata alla questura die segnalata in un post diffuso da amici e colleghi. "Alla stazione di Chivasso - si legge sui social - ha preso erroneamente un treno per Milano alle ore 11.40; da quel giorno non abbiamo più avuto sue notizie. Purtroppo non ha con sé il telefono cellulare ed è quindi irreperibile. È stata fatta denuncia alla polizia". Ricerche in corso.