Paralimpiadi di Parigi 2024 l’Italia Team punta le medaglie | tutti i numeri degli Azzurri

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma – Ai Giochi Paralimpicisarà presente in 17 discipline, due in più rispetto a Tokyo 2020. 141 gli atleti in gara, con un incremento di 26 dall’ultima edizione, per quella che è la delegazione più numerosa di sempre ai Giochi. Come in Giappone, anche in Francia a farla da padrona, in terminici, è il nuoto, presente con 28 atleti. Proprio nel nuoto sono riposte le più grandi speranze di medaglia. A Tokyo furono ben 39 i podi ottenuti dai nostri nuotatori (11 ori, 16 argenti, 12 bronzi), un risultato ottimo, che precedette quelli ancor più straordinari maturati ai Mondiali di Manchester del 2023 e ai Campionati Europei di Funchal del, dove la nostra Nazionale ha portato a casa, in entrambe le occasioni, il primo posto in classifica generale.