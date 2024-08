Padre e figlio accerchiati e pestati durante partita amatoriale a Quarto Oggiaro | Daspo per tre 24enni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano – Il questore di Milano Bruno Megale ha emesso un provvedimento dinei confronti di 3 ragazzi di 24 anni che, lo scorso 20 gennaio 2024, allatra le squadre di terza categoria Mfm united asd e Asd di Effe football club responsabili dell'aggressione nel corso della rissa scoppiata tra i tifosi delle due squadre e alcuni calciatori. Tutto era partito da alcuni sostenitori della Mfm united che avevano acceso dei fumogeni lanciati poi in campo seguiti da bottiglie e petardi. Due supporter della squadra ospite,minorenne, che avevano tentato di placare gli animi ma che sono statie picchiati, riportando rispettivamente prognosi di 30 giorni per frattura del naso e 10 giorni per plurime contusioni per i numerosi e violenti colpi subiti. I poliziotti del commissariatosono riusciti a identificare tre persone.