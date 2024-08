Oroscopo settimanale segni zodiacali dal 26 Agosto al 1 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 agosto 2024)e Transiti Planetari dal 26al 1L’dal 26al 1, presenta questi transiti: La Luna inizia il suo percorso in Gemelli lunedì e martedì, per poi transitare in Cancro giovedì e venerdì, e infine concludere la settimana in Leone la domenica. Questo spostamento lunare L'articolodal 26al 1proviene da Webmagazine24.