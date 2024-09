Ora faccio da me | come una donna può gestire i rischi di un’impresa in un mondo di uomini

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il sogno di cambiare vita e aprire una propria impresa è comune a tantissime persone, ma per unapotrebbe essere un sogno un po’ più difficile da realizzare: l’universo lavorativo è infatti dominato daglie le donne devono lottare quotidianamente per non essere messe in secondo piano. Questa disparità si manifesta in diverse forme: dal gender gap alle molestie sul posto di lavoro, dalla scarsa rappresentanza femminile nei ruoli di leadership, alla persistenza di assurdi stereotipi,l’idea che le donne siano meno portate a comprendere le discipline STEM e le tematiche finanziarie. Tale gap è spesso alla base della dipendenza economica che riguarda molte donne, che può avere conseguenze gravi che vanno anche al di là della sfera lavorativa.