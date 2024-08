Ops! C’è una sinistra più orbaniana della destra amica di Orbán

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come si dice in questi casi: ops! L’Europa, si sa, aiuta spesso la politica a fare i conti con la realtà e quando i politici ondivaghi sono costretti a muoversi nel contesto europeo può capitare ch Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti