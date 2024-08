Oppo lancia il nuovo A80 5G IA e resistenza sotto i 300 euro

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) –ha annunciato la disponibilità in Italia delA80 5G, un dispositivo che si distingue per la suae longevità. La struttura Damage-Proof Armour Body a 360° diA80 5G, con cornice interna rinforzata e materiali resistenti come il Panda Glass, assicura protezione da cadute, urti, acqua e polvere (certificazione L'articoloilA80 5G, IA ei 300proviene da Webmagazine24.