Omicidio di Sharon il compagno Sergio | Spero che trovino presto il colpevole

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bottanuco. “Oggi non vado a lavorare, vado domani”.Ruocco lunedì mattina arriva in via Adda a bordo della Punto rossa guidata dal suocero, Bruno, il padre diVerzeni, sul sedile del passeggero la madre della donna uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, che non parla e dribbla i giornalisti in attesa. Ruocco, ildi, è tranquillo e alla domanda se per oggi sono previste nuove convocazioni da parte dei carabinieri risponde: “Non penso – le sue parole a LaPresse – .che i carabinieriilma noi non possiamo dare più di tanto una mano. Quello che sappiamo lo abbiamo già detto”.