Nuovo flash mob nel nome di Omar | Vogliamo giustizia chi sa parli

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Di quella sera mi ricordo le urla, il sangue e il casino.era intervenuto per difendere il fratello Thomas, ma è stato colpito violentemente con calci e pugni in testa. Chi ha picchiatodeve essere arrestato e condannato. Continueremo a faremob perchéche nessuno si dimentichi questa tragedia e per avere". È il racconto di Michelle Sala, cugina diBassi, il ragazzo di 23 anni di Bollate, che il 5 agosto è deceduto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un’inchiesta, per il momento contro ignoti, per omicidio preterintenzionale.