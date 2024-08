“Non riconosco i volti di mio marito e dei miei figli soffro di prosopagnosia” | la storia di Eleanor Flegg

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha 56 anni, è una scrittrice e giornalista irlandese e soffre di una malattia rara, la prosopagnosia, che colpisce circa il 3 per cento della popolazione e attualmente non ha cura. In una lunga intervista ha raccontato di cosa si tratta e come è riuscita ad arrivare a una diagnosi.