Nomine Ue Meloni pronta a lanciare Fitto Deleghe sul Pnrr a Chigi?

(Di lunedì 26 agosto 2024) Giorgiaha deciso di accelerare e presto ufficializzerà la candidatura per l'Italia come commissario europeo di Raffaele, l'attuale ministro per gli affari Europei e il. Von der Leyen è in attesa di questa mossa della premier italiana per completare la sua squadra a Bruxelles. Sul nome che il governo italiano indicherà all'Ue - riporta Il Corriere della Sera - ormai non sembrano più esserci dubbi, dopo il via libera aarrivato anche dai vicepremier Salvini e Tajani. Ma a frenare l’accordo sarebbe ancora l’ostacolo della vicepresidenza esecutiva. Palazzovuole l’incarico per consolidare il ruolo die per dimostrare di aver ottenuto ben di più rispetto a Giuseppe Conte, che per Paolo Gentiloni conquistò gli Affari economici, ma senza vicepresidenza.