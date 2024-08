Nel Casertano il raduno nazionale dei giovani di Libera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Più di 150 ragazzi e ragazze. provenienti da tutta Italia, saranno protagonisti dell’undicesimo appuntamentodeidiche inizia domani e proseguirà fino al 31 agosto alla cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” a Maiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori e attività sportive. Un appuntamento, si legge in una nota, pensato “per e con i” che vuole essere un’opportunità, un’occasione di condivisione, confronto e dialogo delle esperienze che i ragazzi hanno maturato nei propri territori; un’agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori ma anche una riflessione attorno al tema della partecipazionele e del dialogo intergenerazionale.