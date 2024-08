Naufragio Palermo avviso di garanzia in arrivo per capitano Bayesian

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Santa Flavia (), (Adnkronos) - E' stato sottoposto a verbale di identificazione, in cui gli viene chiesto di eleggere un domicilio e di nominare un legale che lo può eventualmente rappresentare, il comandante del veliero, James Cutfield, 51 anni, neozelandese, dopo ilavvenuto all'alba del 19 agosto davanti a Porticello (). Come apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, formalmente il comandante non ha ancora ricevuto l'dipercolposo e omicidio colposo, ma gli verrà consegnato non appena la Procura di Termini Imerese () conferirà gli incarichi per le autopsie delle sette vittime della tragedia di una settimana fa. Quindi, già nella giornata di oggi o domani al massimo.