Naufragio Bayesian indagato il comandante Cutfield Sopravvissuti lasciano la Sicilia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Continuano le indagini per ricostruire cos’è accaduto al, la barca a vela di lusso affondata lunedì 19 agosto a mezzo miglio da Porticello (Palermo): ieri è stato interrogato di nuovo ildel veliero, il neozelandese Jamese, secondo alcuni organi di stampa, sarebbe ora. Secondo quanto è trapelato, tra le domande poste dai pm anche quelle relative alle testimonianze degli ospiti del natante e dei membri dell'equipaggio. In particolare si cercano di chiarire punti come lo stato dei portelloni laterali (erano chiusi o aperti?) e la posizione della deriva. Le autopsie sui cadaveri delle vittime dovrebbero invece cominciare la prossima settimana, dopo la notifica degli avvisi di garanzia che ipotizzano i reati die omicidio colposo. A bordo del veliero c’erano 22 persone tra passeggeri ed equipaggio: 15 sono sopravvissute, sette sono morte.