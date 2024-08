Napoli possibile maxi-operazione col PSG | gli azzurri potrebbero tentare il colpo Skriniar

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 26 agosto 2024) La SSC, in questi ultimi giorni di mercato, è davvero scatenata. Dopo aver chiuso l’Romelu Lukaku e perfezionato le trattative per l’arrivo in azzurro di Gilmour e McTominay, il DS Giovanni Manna potrebbe puntellare ulteriormente la difesa con l’arrivo di un ex Inter, il difensore del PSG Leo. A rivelare il contatto L'articolocol PSG: gliil