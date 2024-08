Napoli l’arrivo di Lukaku…E Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ile l’attesa per Lukaku: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Romelu Lukaku è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all’agenda iniziale (test tra oggi e domani). Difficile fare previsioni: il club e l’agente Pastorello stanno risolvendo alcuni aspetti legati all’immagine, non senza difficoltà, ma le parti non considerano l’affare a rischio”.-Lukaku, questione diimmagine “Fino a quando a promuovere l’immagine di Lukaku è stata Roc Nations Sports, l’agenzia americana di Jay-Z che a settembre 2023 ha deciso di interrompere la collaborazione, nel portfolio erano presenti una decina di accordi con brand come Maserati, Versace, Calvin Klein, Gillette, Crocs, PS5, Coinbase, Samsonite e Beyond Meat.