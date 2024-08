Napoli il CLAMOROSO dato su NERES | esordio DA SOGNO e ha già superato QUEL calciatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Davidha debuttato a gara in corso nella sfida contro il Bologna fornendo l’assist del definitivo 3-0 a Simeone Ilsi gode David. Sono bastati sei minuti all’ex Ajax e Benfica per conquistare i tifosi partenopei con l’ingresso in campo all’ottantottesimo minuto e l’assist al quarto minuto di recupero. Una bella azione