Musetti-Opelka oggi in tv US Open 2024 | programma orario streaming ordine delle partite

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cominciasul cemento di Flushing Meadows il cammino di Lorenzoagli US, ultimo Major della stagione tennistica. Il 22enne nativo di Carrara, protagonista di una splendida estate in cui ha raggiunto la semifinale di Wimbledon ed uno storico bronzo olimpico a Parigi, vuole confermarsi competitivo anche a New York per continuare la sua scalata al ranking mondiale. Il toscano, accreditato della testa di serie numero 18, dovrà vedersela al primo turno con un avversario potenzialmente insidioso su questi campi, il big server statunitense Reilly. La prima di servizio del giocatore americano è devastante, quindi c’è la concreta possibilità di una partita con pochi break in cui i dettagli nei punti decisivi faranno la differenza.