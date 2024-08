Morgan lo sfogo | Chi va in galera è figo e fa dischi io invece non lavoro più

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Via social: "Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica" Nuovodiche si interroga sulle conseguenze che la bufera giudiziaria, nella quale è coinvolto, sta avendo sulla sua carriera lavorativa. "Ma mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dallafae lavora e fa