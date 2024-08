Mister Salmi sorride | | Bella prestazione nonostante le assenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il caldo, i tanti assenti (Osuji, Sardella, Soumahoro e Sala affaticati e tenuti a riposo precauzionale, Fontana di rientro dalla febbre, poi Tesa e Orlandi ko) e un avvio difficile hanno reso in salita il debutto di Coppa della Cittadella, maFrancescofesteggia comunque il passaggio del turno. "E’ stata una gara combattuta - spiega - condizionata da un caldo terribile, siamo due squadre che devono ancora lavorare tanto se vogliono salvarsi in un girone molto difficile. L’importante per noi era passare il turno per poter fare un’altra gara di categoria, ci tenevamo. La gara? Abbiamo preso gol subito per un errore che facciamo spesso, lì dobbiamo migliorare tanto. Speriamo di recuperare chi non c’era perché sono importanti, avere 8/9 ragazzi fuori è pesante, ma alla fine abbiamo vinto e va bene. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno". Il tecnico ha visto cose buone.