Milan Skriniar fuori dai piani del Paris Saint Germain | ipotesi Napoli all’orizzonte?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 26 agosto 2024), ex difensore dell’Inter, si trova attualmente ai margini del. Il giocatore, infatti, non sta vivendo un periodo roseo poiché ha perso il suo ruolo di titolare e non è stato stato convocato da Luis Enrique dall’inizio di questa stagione. Per questo motivo, risulta plausibile la voglia di cambiare aria per L'articolodaidel