Meeting di Rimini al termine la 45esima edizione | 140 convegni 450 relatori e +10% di visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Volge alladeldicon il 10 per cento in più di partecipanti rispetto al 2023, 140e 450, di cui 100 provenienti dall’estero. Sulla scorta del titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” sono emerse esperienze