Malore improvviso calciatore sviene in campo | bollettino gravissimo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Stop al pallone in Uruguay. Nessuna partita del weekend ha avuto luogo a causa della delicata situazione di salute di Juan Manuel Izquierdo,del Nacional Montevideo colpito da(VIDEO) all’84’ del match giocato venerdì contro il Sao Paulo in Copa Libertadores per un’aritmia cardiaca. Ilmedico non porta con sè buone notizie: le condizioni delsi sono aggravate. “Ricoverato in ospedale dal 22 agosto 2024, alle 20:55, il paziente Juan Manuel Izquierdo è stato sottoposto a nuovi esami questa domenica 25. La valutazione ha mostrato una progressione del danno cerebrale e un aumento della pressione intracranica. Juan rimane in terapia intensiva neurologica, dipendente dalla ventilazione meccanica“, si legge nella nota. L'articoloinCalcioWeb.