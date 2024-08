Made in Italy inaugurata oggi da Crosetto la tappa di Tokyo del Tour Vespucci

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore delinnel mondo, per la prima volta in GiapponeladidelMondiale di Nave Amerigo, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore delinnel mondo, per la prima volta